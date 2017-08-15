Приложение Opera Max для экономии трафика удалено из Google Play Store и вскоре прекратит работу

Компания Opera Software объявила о грядущем прекращении работы приложения Opera Max.

Приложение Opera Max уже удалено из Google Play Store, хотя пока остается рабочим. Разработчики отмечают, что приложение продолжит функционировать какое-то время, не называя точных сроков прекращения работы службы. Впрочем, можно предположить, что это произойдет в обозримом будущем.

Решение закрыть проект Opera Max в компании объяснили желанием сосредоточиться на браузерах Opera и будущих продуктах, которые больше соответствуют актуальной стратегии и философии компании. При этом, как отмечают в Opera Software, Opera Max сильно отличается своей ценностью и назначением от браузеров Opera и больше не находится в приоритете.

Изначально сервис Opera Max был запущен в конце 2013 года в виде мобильного приложения для Android. Разработка использует фирменную технологию сжатия данных и VPN, позволяя пользователям экономить мобильный трафик при загрузке мультимедийного контента без заметной потери качества. В конце прошлого года число активных пользователей Opera Max превысило отметку 50 млн.

Источник: Opera