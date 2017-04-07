Приложение PersonalLife от украинских разработчиков призвано защитить личные данные пользователей мобильных устройств
Украинская компания IT Street анонсировала выпуск мобильного приложения PersonalLife. Оно предназначено для защиты персональных данных пользователей от посторонних лиц.
PersonalLife – это приложение, которое помогает пользователям мобильных устройств защитить личную информацию от посторонних глаз. Оно шифрует фотографии, видео, контакты, пароли и многие другие типы данных. При этом PersonalLife обеспечивает полную синхронизацию зашифрованной информации через бесплатное облако PersonalCloud.
Приложение полностью совместимо со смартфонами и планшетами на базе iOS и Android, позволяя пользователям снимать фотографии на одном устройстве и просматривать их на другом. При работе с PersonalCloud пользователю не придется вручную создавать резервные копии и восстанавливать данные. Приложение позволяет синхронизировать файлы и данные в режиме реального времени.
Приложение PersonalLife Pro предлагает дополнительные функции, такие как возможность создания дополнительной (фейковой) учетной записи или запуск другого приложения при повороте телефона. Кроме того, версия Pro предупреждает пользователей о попытке взлома приложения (с фотографией злоумышленника) и предлагает возможность восстановления удаленных файлов из корзины.
Приложение PersonalLife предоставляется бесплатно и включает бесплатное хранилище PersonalCloud для хранения до 100 файлов. Годовой план подписки за $23,99 позволяет пользователям хранить до 5000 файлов. Приложение станет доступным для загрузки в магазинах для платформ iOS и Android с 13 апреля.