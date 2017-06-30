ПриватБанк бесплатно предложил государству собственную корпоративную операционную систему PrivatLinux, защищенную от кибератак

Государственный ПриватБанк сообщил, что готов в кратчайшие сроки предоставить органам государственной власти, ведомствам, госпредприятиям и органам местной власти готовое решение корпоративных операционных систем на базе PrivatLinux, которое обеспечит защиту данных от кибератак, аналогичных той, с которой Украина столкнулась 27 июня 2017 года.

По словам председателя правления ПриватБанка Александра Шлапака корпоративная операционная система ПриватБанка показала свою исключительную устойчивость к киберугрозам, так как за период недавней вирусной атаки в сети ПриватБанка не было зафиксировано эпидемии заражений на более чем 20 тысячах рабочих станций.

«Сегодня в рамках своей стратегии «Приват.Share» наш банк готов поделиться с государством, органами власти, всеми заинтересованными структурами и коллегами-банкирами готовым к внедрению решением, которое позволит защитить данные и обеспечить бесперебойную работу органов власти в случае подобных киберугроз. Мы готовы помочь установить системы PrivatLinux, затраты на внедрение которых будут минимальными по сравнению с любыми другими решениями» — отметил Александр Шлапак.

Таким образом, ПриватБанк готов обеспечить предоставление необходимого программного продукта, консультации и установку защищенных операционных систем всем государственным органам и предприятиям. Помимо бесплатной установки, еще одним преимуществом внедрения для государственных органов и предприятий систем на базе PrivatLinux станет возможность удаленного обслуживание всех рабочих станций, централизованного учета всех станций и создание единого репозитория доступных программ.

По оценкам ПриватБанка, установка нового корпоративного ПО на рабочую станцию потребует дополнительного обучения сотрудников и адаптации используемого софта, а для поддержки государственных корпоративных операционных систем будет достаточно привлечения одного специалиста devOps уровня middle на 1 000–2 000 рабочих станций.

Источник: ПриватБанк