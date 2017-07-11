«ПриватБанк» и «Львовавтодор» запускают услугу оплаты парковки авто смартфоном через Privat24

ПриватБанк продолжает добавлять новые возможности для пользователей мобильного платежного приложения Privat24. Последним дополнением в списке стала услуга бесконтактной оплаты парковки авто с помощью смартфона во Львове. Услуга работает на всех площадках ЛКП «Львовавтодор».

Как отмечают в ПриватБанке, теперь каждый львовянин сможет оплачивать парковку с помощью мобильного банка, что, по словам банка, «безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными».

Отметим, что Львов стал первым украинским городом, в котором появилась возможность бесконтактной оплаты парковки через приложение Privat24. Вполне вероятно, что в будущем аналогичная услуга появится и в других украинских городах, но пока никаких точных данных об этом нет.

По словам руководителя «Бизнеса по работе с торговыми предприятиями» ПриватБанка Евгения Васильцова, по времени операция занимает всего несколько секунд, причем в данном случае «не надо выходить из авто и общаться с парковщиком». Также представитель банка отмечает, что извлечь выгоду от нового сервиса смогут не только держатели платежных карт, но и владельцы парковочного оборудования. Последние благодаря новому сервису банка смогут существенно сократить расходы на инкассацию наличных.

Чтобы воспользоваться услугой и оплатить парку через смартфон, нужно найти в мессенджере Privat24 компанию «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. После выбора платежной карты для оплаты остается получить подтверждение оплаты.

По данным ПриватБанка, на сегодня активными пользователями Privat24 является более 400 тысяч львовян, а к концу года, по прогнозам банкиров, мобильный банк будет на смартфонах более 600 тысяч жителей города.

Источник: ПриватБанк