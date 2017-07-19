ПриватБанк начал тестировать во Львове систему оплаты проезда в общественном транспорте на основе банковских терминалов

Еще в начале текущего года электронный билет на основе QR-кода и мобильного приложения ПриватБанка заработал во всех трамваях и троллейбусах Львова, однако разработчики системы решили не останавливаться на этом достижении. Сегодня, 19 июля 2017 года, они запустили в тестовом режиме систему для оплаты проезда с помощью обычных терминалов, принимающих банковские карты.

Как сообщили в ЛКП «Львовэлектротранс», пока система будет работать в единственном трамвайном вагоне № 1088, который будет курсировать на разных трамвайных маршрутах. После завершения тестового проекта терминалы для оплаты проезда банковскими картами появятся в большинстве львовских трамваев.

«После завершения тестового периода ЛКП «Львовэлектротранс» рассматривает возможность установки терминалов для оплаты проезда на всех транспортных единицах львовского электротранспорта. Благодаря ПриватБанку реализация проекта осуществляется без привлечения бюджетных средств» – отметил Иван Бондарь, начальник отдела по связям с общественностью ЛКП «Львовэлектротранс».

В ПриватБанке сообщили, что технология предусматривает возможность оплаты тремя способами: через магнитную ленту, чипом, а также бесконтактными картами с NFC. При этом установленный терминал предусматривает возможность оплаты картами всех банков мира.

Напомним, что первые POS-терминалы для оплаты проезда в общественном транспорте установили в троллейбусах Херсона, причем партнером проекта также выступил ПриватБанк.

Источник: ПриватБанк