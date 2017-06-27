ПриватБанк: «Наш банк и его электронные сервисы, включая Приват24, не подвергались хакерским атакам»

ПриватБанк, его электронные комплексы и «цифровой банк» Приват24 не зафиксировали каких-либо хакерских атак или попыток вмешательства в работу систем. Как сообщила пресс-служба банка, онлайн-мониторинг безопасности ПриватБанка за последние сутки не зафиксировал новых угроз или всплеска активности со стороны потенциальных хакеров.

«Мы внимательно следим за сообщениями о возможных атаках или взломах банковских комплексов наших коллег и в случае необходимости готовы оказать комплексную поддержку банкам и госкомпаниям. Для наших программных комплексов и систем на сегодняшний день не существует никаких хакерских угроз, во многом благодаря конфигурации систем и работе департамента электронной безопасности» — отметили в пресс-службе ПриватБанка.

Напомним, что сегодня стало известно о массированном заражении компьютеров энергетических компаний, банков и других предприятий Украины новой разновидностью вируса-шифровальщика. Вирус шифрует данные на накопителе и перезагружает компьютер, после чего требует отправить выкуп в сумме $300 на определённый Bitcoin-кошелёк.

Источник: ПриватБанк