ПриватБанк открыл украинским предпринимателям возможность принимать платежи по QR-коду, что позволит им обойтись без покупки карточных терминалов

Украинский ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволяет предпринимателям и представителям малого бизнеса самостоятельно подключаться к сервису приема бесконтактных платежей без покупки банковских терминалов. Как сообщили в банке, с сервисом «Платежи по QR-коду» покупатели могут оплачивать товары или услуги через мобильное приложение Privat24, отсканировав QR-код с рекламного плаката торговой точки.

«Самый быстрый и простой способ начать принимать бесконтактные платежи не требует от компании или торговой точки никаких затрат, кроме распечатки плаката с собственным платежным QR-кодом, – рассказал руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Если у покупателя нет наличных, то мобильный телефон всегда с собой, так что в итоге оплата по QR-коду займет даже меньше времени, чем расчеты классической банковской картой».

Отметим, что специальные плакаты с QR-кодом торговой точки можно бесплатно получить по электронной почте или скопировать из приложения Privat24 после активации данной услуги. Для подключения «Платежей по QR-коду» нужно просто перейти в меню «Приват24 для бизнеса» по пунктам «Услуги» – «Прием платежей» – «Платежи по QR-коду».

Напомним, что ранее ПриватБанк запустил в Украине технологию оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов, после чего услуга заработала в 10 городах Украины, включая Киев, Днепр, Харьков и Сумы.

Источник: ПриватБанк