Приватбанк подписал соглашение о партнерстве с медиакомпанией Yoola, что позволит украинским видеоблогерам получать платежи без дополнительных комиссий

Сегодняшняя новость от ПриватБанка наверняка порадует украинских видеоблогеров. На официальном сайте «ПриватБанка» появилось сообщение о том, что банк подписал соглашение о сотрудничестве с компанией VSP GROUP (бренд Yoola), которая позиционирует себя как «ведущая многоканальная сеть YouTube и маркетинговая платформа для взаимодействия с лидерами мнений». Данное соглашение позволит украинским пользователям компании получать платежи на счета в ПриватБанке без дополнительных комиссий.

«Мы вместе с компанией VSP GROUP (Yoola) открываем возможность получать платежи на счета в банке самым удобным способом без лишней «головной боли» и расходов на комиссии посредников, – говорит руководитель бизнеса платежей и переводов ПриватБанка Алексей Путятин. Получение выплат через банк гарантирует безопасность платежей. Самые современные технологии и опыт работы коллектива банка позволят нам сделать всё возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были проведены в кратчайшие сроки”.

Отметим, что VSP Group создает и распространяет развлекательный контент на различных онлайн-платформах. Команда Yoola оказывает поддержку авторам, а также предоставляет инструменты для создания контента, развития каналов, увеличения аудитории и эффективной монетизации для сети из более чем 72 тысяч каналов. Каналы на платформе Yoola собирают более 500 млн подписчиков и ежемесячно генерируют более 7 миллиардов просмотров.

Источник: ПриватБанк