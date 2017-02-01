ПриватБанк рассматривает возможность оснащения своих банкоматов электрошокерами с дистанционным управлением

Сегодня на официальном сайте ПриватБанка появилась информация об инциденте, который произошел еще неделю назад в Сумах. Тогда неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в тамбурной пристройке местного роддома, раскрыв его сейфовую часть и похитив более 100 тыс. грн, причем данный случай стал четвертым актом финансового вандализма, зафиксированным в этом городе. В ответ представители банка решили рассмотреть дополнительные меры безопасности, среди которых оказался достаточно экзотический вариант с оснащением банкоматов электрошокерами дистанционного действия.

«Данное ограбление – апогей цинизма и наглости преступников. Они бросили вызов не только государственному банку, но и всему украинскому обществу. Когда военные АТО защищают границы от врага, внутри государства мародеры подрывают банкоматы прямо в роддоме. Такое дерзкое преступление не может остаться безнаказанным!», – заявил руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Работники Службы безопасности банка активно взаимодействуют с правоохранительными органами, а также предложили ряд мер по усилению защиты объектов банка. Отныне охранные структуры, взаимодействующие с ПриватБанком, будут прибывать на место преступления в кратчайшие сроки.

Также банк получил предложения по разработке новой системы защиты банкоматов и терминалов. Внедрен метод предупреждения ограбления в случае несанкционированного вскрытия сейфовой части грабителем. Встроенное электрошоковое устройство дистанционного действия временно обезвреживает вора, и за этот промежуток времени на место преступления прибывают охранные структуры.

Со своей стороны отметим, что данная мера поможет бороться с неосведомленными преступниками, которые не догадаются использовать защитные перчатки, но с другой стороны может оказаться небезопасной для обычных пользователей, работников банка или инкассаторов при нештатном срабатывании защитной системы.

Источник: ПриватБанк