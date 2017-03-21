Приватбанк разработал виртуальные «Digital Карту горожанина» и «Digital Студенческий билет» на основе сервиса Приват24

Мы уже сообщали о том, что представители КГГА проводили переговоры с государственным Приватбанком по поводу создания виртуальной «Карточки киевлянина», которая будет работать на основе сервиса Приват24, что исключает необходимость выпуска пластиковой карты. Сегодня на мероприятии «Приват.Share» представители банка рассказали немного больше о возможностях будущей «Digital Карты горожанина», а также отметили, что аналогичные сервисы можно запускать не только для городов, но и для учебных заведений (в тестовом режиме «Digital Студенческий билет» уже работает во «Львовской Политехнике»).

«Digital Карта горожанина» представляет собой мобильное приложение, использующее технологии основного сервиса Приват24. На его главный экран вынесена фотография и ФИО владельца, QR или штрих-код для считывания сканером, а также кнопки, с помощью которых можно вызвать различные услуги. В их перечне может быть заказ справки в ЦНАПС, запись в электронную очередь в поликлинику, подача жалобы и т.д., полный список доступных услуг будет зависеть от пожеланий пользователей и городских властей.

Также представители Приватбанка отметили, что с помощью такой виртуальной карты можно будет легко и просто получить от жителей города обратную связь по любому интересующему власти вопросу, начиная от гражданских обсуждений по вопросу переименования улиц и заканчивая опросами по качеству обслуживания и работы городских служб.

При этом такие опросы можно сделать максимально персонифицированными, к примеру, задействовав только жителей определенного района, которого касается данный вопрос (данные о месте жительства клиента уже есть у банка). Вдобавок в «Digital Карту горожанина» собираются добавить чат для общения с городским контакт-центром, что позволит узнать ответы на необходимые вопросы без звонка оператору и ожидания на линии, известить соответствующие службы об аварийной ситуации и т.д.

В конце выступления представители Приватбанка напомнили, что мобильным приложением Приват24 пользуется уже 5,5 млн украинцев, при этом около 3 млн из них ежедневно, что позволит практически мгновенно выдать «Digital Карту горожанина» огромному количеству пользователей без необходимости посещать отделение банка и ожидать выпуска своей пластиковой карты.

Аналогичные технологии используются и в «Digital Студенческом билете», который в тестовом режиме работает во «Львовской Политехнике». Основное окно приложения содержит фотографию, ФИО и все необходимые данные студента. С его помощью можно узнать персональное расписание занятий, получить необходимые учебные материалы, в планах — добавление экзаменационных тестов по предметам и опросов по качеству обучения преподавателями.

В ПриватБанке отметили, что уже получили первоначальное одобрение от Министерства Образования Украины и готовы передать все необходимые технологии по достижению необходимых договоренностей с ВУЗами и МО.

О точных сроках внедрения проектов «Digital Карта горожанина» и «Digital Студенческий билет» в Украине ничего сказано не было, однако вряд ли на их реализацию потребуется много времени, так что задержка скорее всего за окончательным решением соответствующих властей и ведомств.

Узнать больше о представленных на мероприятии «Приват.Share» технологиях можно из следующего видео:

Источник: ПриватБанк