«ПриватБанк»: украинцы больше всего используют безналичные карточные расчёты для оплаты еды, электроники и медикаментов

В августе через сеть торговых терминалов «ПриватБанка» украинцы оплатили покупок на 10 млрд грн. Тем самым был обновлён майский рекорд безналичных оплат (9,4 млрд грн). Об этом сообщает руководитель сети региональных пресс-офисов «ПриватБанка» Инна Музычук.

Как сообщили в банке, за последний месяц количество оплат покупок банковскими картами выросло на 14% – до 56,5 млн операций. В среднем, на каждый POS-терминал приходится более 400 безналичных операций в месяц.

По данным «ПриватБанка», почти половина карточных расходов жителей Украины в августе по прежнему приходится на продукты питания (4,4 млрд грн). При этом средний чек в супермаркетах в августе равнялся приблизительно 110 грн.

На втором месте по объемам безналичных покупок оказались категории электроники и бытовой техники – почти 1 млрд грн. Также украинцы активно пользуются безналичным способом оплаты в аптеках (535 млн грн), ресторанах и кафе (501 млн грн) и в автосервисе (323 млн грн).

Источник: Facebook