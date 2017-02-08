«ПриватБанк» внедрил специальный режим обслуживания ІT-отрасли

IT-специалисты, выбравшие «ПриватБанк» в качестве своего обслуживающего банка, в могут рассчитывать на специальный льготный режим обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Новый комплекс услуг называется просто – «IT Expert». Он объединяет в себе отдельный тарифный пакет, бесплатное персональное обслуживание, круглосуточные консультации по вопросам IT, зачисление иностранной валюты день в день, автоматическую обязательную продажу и прочее.

Новым клиентам IT-отрасли, которые впервые открывают текущий счет в ПриватБанке, тарифный пакет «IT Expert» устанавливается автоматически. Чтобы открыть банковский счет на сайте ПриватБанка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом ПриватБанка как физлицо (например, иметь карту или депозит) и получить ЭЦП в Приват24 для частных клиентов.

Существующим клиентам банка для перехода на новый тарифный пакет «IT Expert» нужно подать заявку на странице сайта ПриватБанка «Услуги для клиентов IT-отрасли».

Список кодов КВЭД, по которым можно претендовать на режим обслуживания IT Expert, есть на официальном сайте.

«ПриватБанк как одна из ведущих украинских ІТ-компаний лучше других понимает нужды чрезвычайно перспективной и важной для всей страны ІТ-отрасли, – отметил руководитель направления обслуживания малого и среднего бизнеса ПриватБанка Александр Николенко. – Открытие счета частного предпринимателя, который работает в направлении ІТ, абсолютно бесплатное, так же как и платежи в бюджет. Абонплата будет стоить всего 50 грн в месяц, перечисление средств со счета предпринимателя на свою Карту для выплат – 0,5%, а бесплатная личная карта уровня Gold станет прекрасным бонусом».

По данным недавнего исследования GFK Ukraine, 69,7% из всех частных предпринимателей, пользующихся услугами украинских банков, — клиенты «ПриватБанка». Среди юридических лиц выбор в пользу «ПриватБанка» сделали 56,1% клиентов.

Источник: «ПриватБанк»