Обновлено: «ПриватБанк» возобновил проведение платежей корпоративных клиентов и предпринимателей. В первую очередь будут проводить платежи в бюджет и выплату ЗП

Национализированный «Приватбанк» возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета. Об этом говорится в недавнем сообщении пресс-службы банка.

В банке особо подчеркивают, что по всем своевременно созданным налоговым платежам корпоративных клиентов, независимо от времени их физической оплаты, штрафные санкции применяться не будут.

Прямо сейчас проходит совместный брифинг представителей НБУ и банка о текущей ситуации — трансляция ниже:

ОБНОВЛЕНО:

В ходе пресс-брифинга подтвердили, что платежи юридических лиц и ФЛП возобновлены, но первыми будут проводиться платежи в бюджет (налоги) и платежи, связанные с выплатой ЗП, и лишь потом все остальные. Кроме того, сегодня рабочий день будет продлен, чтобы максимально обеспечить выполнение всех платежей. А подобные брифинги о работе банка будут проводиться каждый день.

Источник: ПриватБанк