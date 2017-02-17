ПриватБанк ввел льготные условия для фрилансеров из Upwork: бесплатное обслуживание, карта Gold, продажа валюты без комиссии и т.д.
ПриватБанк ввел льготные условия обслуживания фрилансеров, которые работают на биржу Upwork. Специальное предложение банка включает в себя бесплатное персональное обслуживание, выпуск и доставку карт, максимально упрощенный валютный контроль и автоматическую свободную продажу валюты.
Пакет услуг ПриватБанка для фрилансеров из Upwork также включает бесплатное открытие счета и обслуживание карты Gold, бесплатное проведение платежей в бюджет и продажу валюты без комиссии. Комиссия за перечисление средств со счета ФЛП на «Карту для выплат» составляет 0,25% от суммы.
«Для снятия с контроля зачислений валютной выручки от Upwork клиентам ПриватБанка не нужно предоставлять в банк документы по каждому отдельному поступлению, достаточно письма о договоре-оферте, – отметил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Александр Николенко. – При этом банк не берет абонплату за обслуживание счета за тот период, когда у клиентов не проводились операции».
Кроме того, сервисы для фрилансеров ПриватБанка обеспечивают формирование и отправку отчетов в госорганы через Интернет, передачу инвойсов и актов круглосуточно через Интернет-банк Приват24, а также круглосуточную поддержку для фрилансеров и IT-специалистов.
Источник: ПриватБанк
- 8 февраля 2017 года «ПриватБанк» внедрил специальный режим обслуживания ІT-отрасли. Комплекс услуг «IT Expert» объединяет в себе отдельный тарифный пакет, бесплатное персональное обслуживание, круглосуточные консультации по вопросам IT, зачисление иностранной валюты день в день, автоматическую обязательную продажу и прочее.
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- Крупнейшая фриланс-биржа Upwork, ранее известная как oDesk, объявила об официальном запуске в Украине в середине 2015 года. Самые востребованные украинские специалисты на фриланс-бирже Upwork — это веб-разработчики, разработчики мобильных приложений и программного обеспечения.