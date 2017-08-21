ПриватБанк запускает сервис электронной сдачи финотчетности для предпринимателей и юридических лиц

В сентябре текущего года ПриватБанк предоставит юридическим лицам и предпринимателям возможность отправлять финотчетность в электронном формате.

Как сообщили в банке, согласно Постановлениям НБУ № 351 (изменения вступили в силу с начала 2017 года) и № 417, Законам № 2121-III и № 1702-VII все банки должны получать и поддерживать в актуальном состоянии сведения о своих клиентах: структуру собственности и конечных бенефициаров, финансовую отчетность, дополнительную информацию о деятельности предприятия. А благодаря недавним изменениям, внесенным Национальным банком, отчетность может быть предоставлена не только в бумажном, но и в электронном виде.

«Данные изменения были приняты после многочисленных обращений ПриватБанка в Национальный Банк Украины для упрощения предоставления клиентами отчетности в банки — процедуры, которая является обязательной для всех корпоративных клиентов при обслуживании в любых банках для подтверждения процедур идентификации при банковском обслуживании» — отметила пресс-служба банка.

Благодаря такой доработке, корпоративным клиентам не нужно будет предоставлять отсканированные копии отчетности, а достаточно будет в “Приват24 для бизнеса” подать в банк стандартный “xml-файл” уже предоставленной в государственные органы электронной отчетности. Если клиенты уже работают с бесплатными сервисами ПриватБанка по электронной отчётности, то банк обработает эти данные автоматически.

Напомним, что кроме сервисов электронной отчетности в «Приват24 для бизнеса» также работают электронный документооборот и системы бухгалтерского, управленческого и оперативного учета 1С-онлайн. В целом сервис электронной отчетности ПриватБанка позволяет круглосуточно отправлять любые виды отчетов Фискальной службы, Пенсионного фонда, Госслужбы статистики и т.д.

Источник: ПриватБанк