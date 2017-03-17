Приватбанк запустил продажи билетов на авиарейсы Ryanair в сервисах Приват24 и bilet.pb.ua

Согласитесь, было бы странно, если бы Приватбанк проигнорировал запуск лоукостера Ryanair в Украине. Государственному банку хватило всего двух дней для того, чтобы подключить эту бюджетную авиакомпанию к собственному сервису продажи билетов bilet.pb.ua и онлайн-банкингу в Приват24.

Радостную новость о запуске продажи билетов на рейсы Ryanair поведал пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга на своей facebook-странице:

Так это или нет, каждый может проверить самостоятельно по ссылке bilet.privatbank.ua/avia.

Напомним, что лоукостер Ryanair начнет осуществлять полеты в аэропорты Киева и Львова в октябре-ноябре 2017 года, билеты на рейсы будут доступны по цене от 19,9 евро. Из Киева Ryanair будет летать по четырем направлениям: Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Англия), Лондон (Станстед, Англия) и Стокгольм (Швеция). Из Львова самолеты Ryanair отправятся по семи направлениям: Краков и Вроцлав (Польша), Берлин и Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Эйндховен (Нидерланды) и Лондон (Англия).

Источник: ПриватБанк