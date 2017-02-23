ПриватБанк запустил в Украине технологию оплаты коммунальных платежей через QR-коды

ПриватБанк сообщил о запуске в Украине технологии бесконтактной оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24. Система оплаты коммуналки по QR-коду уже запущена в Полтаве, Мариуполе, Черкассах и Ивано-Франковске.

По словам представителей банка, технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой, которая позволяет бесконтактно оплачивать любые коммунальные платежи по всей Украине. Для оплаты необходимо скачать на смартфон мобильное приложение Privat24, перейти в «Мои платежи» > «Новый платеж» и отсканировать QR-код на квитанции. Те пользователи, у которых нет смартфона, могут сделать оплату через QR-код в отделениях ПриватБанка с помощью планшета сотрудника отделения.

«Преимущество технологии мгновенной оплаты коммуналки без очередей и комиссий прежде всего в том, что для ее внедрения на уровне всей страны не нужно дополнительных инвестиций. Сегодня мы предлагаем всем поставщикам услуг, коммунальным предприятиям и финансовым учреждениям, которые принимают коммунальные платежи, пользоваться возможностями технологии «Платежи по QR-коду» и готовы предоставить всю информацию для внедрения такой технологии». — отметил руководитель «Розничного бизнеса» банка Алексей Шабан.

По данным банка, более 100 тысяч платежей ежемесячно перечисляется с опозданием (или не перечисляется совсем) из-за ошибок в реквизитах и более 1,5 млн часов тратится на набор реквизитов платежа из квитанции. Именно поэтому проект, который поможет избежать ошибок и ускорит процесс оплаты, может оказаться полезным украинцам. Больше информации о проекте «Платежи по QR-коду» доступно на сайте банка по следующей ссылке.

Источник: ПриватБанк