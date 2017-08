Пробег электромобиля Nissan LEAF 2016 года увеличен до 250 км

Компания Nissan сообщила о выпуске новой версии электромобиля LEAF модельного ряда 2016 года.

В автомобиле Nissan LEAF 2016 года используется батарея увеличенной ёмкости — 30 кВтч. Она обеспечивает пробег до 107 миль (около 172 км) без подзарядки (по методике оценки EPA). Это на 27% больше по сравнению с использовавшейся ранее батареей ёмкостью 24 кВтч. Отметим, в Европе используются менее строгие правила оценки автономности электромобилей. В соответствии с оценкой по методике NEDC, новый Nissan LEAF может проехать без подзарядки до 250 км. Автомобиль оснащён синхронным электрическим двигателем мощностью 107 л.с. (крутящий момент 254 нм).

В электромобиле Nissan LEAF 2016 года имеются и другие усовершенствования. Так, была улучшена информационно-навигационная система NissanConnect. В стандартную комплектацию модели LEAF S теперь входит система NissanConnect with Mobile Apps с 5-дюймовым дисплеем (поддерживаются Bluetooth Hands-free Phone System, Streaming audio via Bluetooth, Hands-free Text Messaging Assistant) и портом USB. Покупатели моделей SV и SL получат систему NissanConnect with Navigation and Mobile Apps с 7-дюймовым дисплеем, функциями Nissan Voice Recognition, SiriusXM Travel Link и др. Также в моделях SV и SL в базовой комплектации доступна система NissanConnect EV, позволяющая удалённо подключаться к автомобилю, осуществлять мониторинг уровня заряда батареи, управлять работой климатической системы.

Цена базовой модели Nissan LEAF S 2016 года для рынка США начинается с отметки $21510. Однако эта версия комплектуется батареей ёмкостью 24 кВтч (пробег 84 мили или 135 км по методике оценки EPA). За версии LEAF SV и LEAF SL с батареей ёмкостью 30 кВтч предстоит заплатить $26700 и $29290, соответственно. Все цены указаны с учётом федеральной налоговой льготы.

Источник: Nissan