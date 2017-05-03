Продажи часов Apple Watch за прошедший год выросли почти вдвое

Оглашая финансовые результаты второго квартала 2017 финансового года, исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил о почти двукратном (в годовом выражении) росте продаж часов Apple Watch. Раскрыть точные цифры продаж своих часов Watch – по аналогии с iPhone, iPad и Mac – Apple по-прежнему отказывается и вместо этого отображает их вместе с остальными в категории Other Products. Напомним, под эту «гребенку» кроме упомянутых Apple Watch подпадают устройства Beats, наушники AirPods, ТВ-приставка Apple TV и аксессуары.

Заявление это было сделано не просто так. По сути, это продуманный и ловкий ход – реакция Apple на недавний отказ именитых компаний вроде Google, Amazon и eBay от поддержки умных часов компании. И если Google еще раздумывает над обеспечением поддержки платформы в своих продуктах в будущем, то Amazon говорит о своем отношении к Apple Watch как об «эксперименте». Вероятнее всего, столь явное отсутствие интереса к устройству со стороны другий компаний в совокупности с ограниченной совместимостью отразится на акциях Apple, причем не самым лучшим образом.

Глава Apple также рассказал, что по итогам прошлого года компания выручила от продаж носимой продукции сумму, эквивалентную годовому обороту компании из списка 500 самых крупных компаний США по версии американского журнала Fortune. Надо сказать, что Apple удалось создать достаточно прибыльный аксессуар, учитывая, что доход последней компании из списка Fortune 500 за 2016 год составил $5,1 млрд. Но с учетом сильных позиций на рынке наушников – компании принадлежит 11% общего рынка наушников и 40% сегмента Bluetooth-наушников – определить, какая часть выручки приходится на продажи Apple Watch по-прежнему невозможно. Таким образом, все, что нам остается – надеяться, что в один прекрасный день Apple соблаговолит раскрыть точные данные о продажа своих часов.

Источник: The Verge