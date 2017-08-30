Продажи электромобилей и гибридов в Европе выросли на 41%, самая популярная модель — Renault ZOE

В Европе наблюдается тенденция роста продаж подключаемых гибридных автомобилей и электромобилей. Об этом свидетельствуют данные EV Sales Blog data.

Отмечается, что в июле в Европе было продано более 19,6 тыс. таких автомобилей. Это на 41% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. По итогам семи месяцев 2017 года продажи выросли на 34%.

Около 10% всех продаж пришлось на электромобиль Renault ZOE. Продажи французской модели выросли на 68%. В июле их было продано 1919 штук. На втором месте с показателем 1406 проданных единиц оказалась модель Mitsubishi Outlander PHEV. Также популярным электромобилем является BMW i3, его продажи составили 1277 шт. Хороший объём продаж показала модель Nissan Leaf – 1128 шт.

Продажи остальных моделей не дотянули до 1 тыс.

Источник: «Лига.Бизнес»