Продажи нового шлема виртуальной реальности Samsung Gear VR стартуют 21 апреля по цене $129, беспроводной контроллер можно будет приобрести отдельно за $39

Во время презентации нового флагманского смартфона Galaxy S8 компания Samsung нашла время и для того, чтобы уделить внимание новому шлему виртуальной реальности Gear VR с отдельным беспроводным контроллером. По сути, это та же модель, которая была анонсирована на выставке MWC 2017, однако теперь компания объявила официальные сроки начала продаж и стоимость данного аксессуара.

Итак, совместимый со смартфонами Galaxy S8/S8 Plus, Galaxy S7/S7 edge, Galaxy S6/S6 Edge/Edge+ и Note5 шлем можно будет приобрести начиная с 21 апреля по цене $129. Если у вас уже есть одна из последних модификаций шлема Gear VR, но вам не хватает отдельного многофункционального контроллера, то вы можете купить его отдельно всего за $39.

Шлем Samsung Gear VR также получит новое цветовое оформление «серая орхидея» («orchid grey»), такое же, как у нового смартфона Galaxy S8/S8 Plus. Беспроводной контроллер, созданный совместно с компанией Oculus, позволяет намного быстрее и легче взаимодействовать с интерфейсом и виртуальным миром. Он предназначен для использования одной рукой и оснащен тачпадом и несколькими кнопками, что позволит выбирать и захватывать виртуальные предметы, а также целиться и стрелять.

На данный момент в работе находится более 70 проектов с поддержкой данного контроллера, при этом в момент начала продаж игроки получат возможность опробовать порядка 20 совместимых игр.

Источник: The Verge