«Продукты, одежда, развлечения»: За первый квартал 2017 года украинцы совершили 150 миллионов карточных платежей в POS-терминалах ПриватБанка, что вдвое больше, чем в прошлом году

В первом квартале 2017 года в Украине зафиксирован абсолютный рекорд безналичной оплаты товаров и услуг банковскими картами. Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, всего за первые 3 месяца этого года украинцы совершили через POS-терминалы банка более 150 млн транзакций, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ПриватБанка, чаще всего украинцы оплачивают банковскими картами покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 36,7% транзакций в терминальной сети банка.

Второе место по количеству оплат картами занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров (11,34%), третье – кафе, рестораны и развлекательные центры (10,47% общего количества транзакций). Также активно расплачиваются картами в аптеках (9,21%), строительных магазинах (7,81%) и салонах электроники и бытовой техники (6,09%).

Отметим, что на сегодняшний день в сети ПриватБанка работает более 130 тысяч POS-терминалов, а ежедневно процессинг банка обрабатывает в среднем 1,7 млн транзакций.

Источник: ПриватБанк