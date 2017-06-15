Проект «Дороги Украины» обновил приложение для Android
Команда UARoads, которая активно развивает проект «Дороги Украины», обновила приложение для сбора сведений о состоянии автомобильных дорог.
Напомним, во время движения автомобиля приложение «Дороги Украины» задействует датчики смартфона, чтобы определять силу сотрясения на ямах и выбоинах, а модуль GPS позволяет определить точное место проблемного участка. В дальнейшем накопленная информация передается на сервер и отображается на картах в графическом виде.
Разработчики отмечают, что они получили много советов и пожеланий от пользователей и на их основании постарались сделать приложение лучше. Пользователям предлагаются следующие нововведения и улучшения в приложении для Android:
- обновлённый алгоритм автостарта записи, основанный на технологиях Google;
- ландшафтный режим на смартфонах и планшетах;
- устранены проблемы, связанные с компасом в навигаторе;
- общая дистанция, которую записывал пользователь, теперь просуммирована и доступна для просмотра в окне «Запись»;
- обновлённый дизайн.
Также в приложении внедрён режим навигатора с базовыми функциями. При его активации отображается качество дорожного покрытия, по которому предстоит совершить поездку. Но пока что этот режим работает в статусе бета-версии.
Приложение «Дороги Украины» доступно для бесплатной загрузки для платформ Android и iOS. А на сайте проекта можно просмотреть общую статистику состояния дорог.