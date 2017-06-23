Проездной на киевское метро скоро можно будет пополнить в онлайне или в любом платежном терминале города

Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский во время интервью изданию «ЦТС» сообщил, что вскоре киевляне смогут пополнять свои проездные карточки не только в вестибюлях станций метро, но и в любом платежном терминале города и даже в онлайне.

На вопрос журналиста о том, когда киевляне смогут пополнять проездные через интернет или в любом удобном месте в городе, он ответил следующим образом:

«Мы работаем над этим. Сейчас в Киеве около 6500 уличных терминалов, и наша задача — сделать так, чтобы пассажир мог пополнить проездной билет онлайн или в любом терминале. Сейчас есть вопрос с инициализацией карты. Например, когда вы платите за интернет, вы вводите номер договора, который привязан к конкретному человеку. Метрополитен нашел решение. Уже сейчас мы стали первым метрополитеном в мире, где на банковскую карточку можно записать проездной на количество поездок со скидками. Также мы, как и заявлялось, уходим от использования жетона и готовим проект оплаты разовой поездки с помощью QR кода.»

Из данного пояснения сложно сделать однозначный вывод, как именно будет происходить такое пополнение. Возможны как минимум два варианта — проездной будет идентифицироваться платежным терминалом или онлайн-системой по номеру самой карточки (на обратной стороне каждого проездного указан 16-значный номер) или же надо будет привязать проездной к своей банковской карте, с которой и будут в итоге списываться необходимые средства. В обоих случаях не совсем понятно, в какой момент и как именно информация о внесении средств будет записываться на проездной (возможно, данные будут синхронизироваться в момент прохода через турникет?).

Напомним, что в конце апреля в киевском метро внедрили систему MetroPass, которая превращает любую бесконтактную карту Mastercard в проездной на месяц или количество поездок. Также Киевский метрополитен вскоре собирается заменить жетоны на бумажные билеты с QR-кодом, а на 15 июля 2017 года назначено повышение стоимости проезда до 5 гривен.

Источник: ЦТС