Профсоюзы таксистов Италии практически выжили Uber из страны

Компания Uber не единожды попадала под различные санкции, и на днях ей вновь вставили палки в колеса: сервис практически попал под запрет на территории Италии. Сообщается, что Uber проиграл в суде местным профсоюзам таксистов и был признан виновным в нечестной конкуренции на итальянском рынке пассажирских перевозок.

«Мы в шоке. — заявили адвокаты Uber. — Мы всенепременно попробуем обжаловать данное решение, поскольку оно базируется на законе 25-летней давности. Итальянскому правительству нужно перестать сидеть сложа руки и наконец решить, стоит ли стране жить прошлым, которое защищают наши соперники, или же настало время позволить рядовым итальянцам получать выгоду от использования новых технологий».

Стоит отметить, что под запрет попали все услуги сервиса: Black, Lux, Suv, X , XL, Select и Van. Кроме этого, компании также запретили проводить рекламные кампании на территории страны.

На данный момент у Uber есть 10 дней, чтобы обжаловать решение или свернуть свою деятельность. В противном случае, если сервис ничего не предпримет, его обяжут выплачивать по $10600 в виде штрафов за каждый день его работы.

Между тем, адвокаты профсоюзов приветствуют данное решение.

«Это уже четвертое постановление итальянского суда, в котором Uber признается виновным в нарушении честной конкуренции. — говорят адвокаты таксистов. — Данный этап — это последний этап череды тех судебных баталий, что начались в 2015 году, призванных заблокировать наиболее яркую форму нечестной конкуренции, которая когда-либо имела место на итальянском рынке пассажирских перевозок».

Источник: Futurism