Производитель бытовой техники REDMOND заявил о рейдерском захвате компании «РЕДМОНД-УКРАИНА»

Производитель бытовой техники REDMOND заявил о рейдерском захвате компании «РЕДМОНД-УКРАИНА»

Компания REDMOND заявила о рейдерском захвате их украинского партнёра и генерального дистрибьютора — ООО «РЕДМОНД-УКРАИНА». Согласно заявлению европейского подразделения REDMOND, опубликованного на сайте «Интерфакс-Украина», владельца дистрибьютора заставили передать бизнес. После этого ООО «РЕДМОНД-УКРАИНА» якобы стало быстро накапливать задолженность перед контрагентами, в то время как оборотные средства начали выводить, а персонал увольнять.

В REDMOND утверждают, что в течение последнего месяца в ООО «РЕДМОНД-УКРАИНА» уже два раза сменился топ-менеджмент. При этом сотрудникам второй месяц задерживают зарплату. В европейском подразделении компании заверяют, что общая сумма убытков пребывающей на грани банкротства компании-дистрибьютора уже может составить более 500 млн гривен.

В самой «РЕДМОНД-УКРАИНА» ситуацию пока не комментируют, и связаться с компанией не удалось. Согласно данным Минюста 12 декабря в компании действительно сменился руководитель. Тем не менее, как сообщил ITC.UA источник внутри компании, пожелавший остаться неизвестным, все юридические формальности во время смены руководства были соблюдены, но сами причины вызывают вопросы.

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