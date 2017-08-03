Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Производитель чехлов для смартфонов Olixar преждевременно раскрыл дизайн устройства Google Pixel 2. Соответствующие рендерные изображения появились на странице для предварительного заказа.

Судя по изображениям, смартфон Google Pixel 2 получил более тонике боковые грани дисплея и достаточно большую решётку динамика. Правда, нет подтверждения наличия двойного динамика. На задней панели можно разглядеть стеклянную вставку в верхней части, которая не достигает сканера отпечатков пальцев. Также можно рассмотреть одиночный модуль камеры. Судя по всему, в Google решили отказаться от использования 3,5-миллиметрового звукового разъёма в смартфоне Pixel 2.

На сайте MobileFun чехлы для смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL уже доступны для предварительного заказа по цене €5,59 и €8,95.

Источник: gsmarena