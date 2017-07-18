Производитель электромобилей Lucid Motors тайно обсуждал с Ford возможность собственного приобретения

Американский производитель электромобилей Lucid Motors испытывает недостаток средств на дальнейшее развитие, в связи с чем не только нанял экспертов из Morgan Stanley для поиска инвестиций, но и попытался «продать» себя компании Ford.

Информацию об этом озвучили инсайдеры, знакомые с ходом переговоров. Упоминается, что представители Lucid Motors встречались с высшим руковоством Ford, где обсудили возможность покупки собственной компании. Официально представители Ford отказались озвучивать свою позицию по данному вопросу, однако по данным тех же инсайдеров легендарный автопроизводитель ответил, что в данный момент не заинтересован в подобном приобретении, собираясь самостоятельно развивать собственное электромобильное направление.

В частности, Ford планирует вложить $4,5 млрд для того, чтобы «электрифициаровать» до 40% своего модельного ряда уже к 2020 году и выпустить на дороги беспилотный автомобиль к 2021 году.

Специалисты по привлечению инвестиций из Morgan Stanley должны будут помочь компании Lucid Motors найти средства на постройку собственного завода по производству электромобилей в Аризоне, для чего понадобится вложить как минимум $700 млн. Напомним, что компания собиралась выпустить первый серийный экземпляр модели Lucid Air стоимостью от $52,5 тыс. уже в 2018 году, а к 2020 году планировала расширить производство, создав порядка 2 тысяч рабочих мест.

Источник: Automotive News