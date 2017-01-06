Производитель спортивной одежды New Balance представил свои первые умные часы RunIQ, созданные в содружестве с Intel и Strava [CES 2017]

Помимо производителей, которые изначально специализируются на выпуске высокотехнологичных устройств, умные часы выпускают и куда более далекие от мира IT компании. К примеру, свою первую модель RunIQ на выставке CES показал американский производитель спортивной одежды и обуви New Balance, а чтобы первый блин не вышел комом, в партнеры были приглашены компании Intel и Strava.

Умные часы New Balance RunIQ выпущены под слоганами «сделаны бегунами для бегунов» и «с нашими часами вы можете оставить свой смартфон дома». Последнее действие весьма актуально для тех, кто любит бегать рано утром, когда вероятность звонка минимальна и хочется побегать налегке, без смартфона в кармане или специальном чехле.

Модель RunIQ выполнена в дизайне, характерном для типичных спортивных часов — круглый циферблат с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем и перфорированным ремешком. Работают умные часы под управлением Android Wear, аппаратная платформа построена на чипе Intel Z34XX, дополненном 512 МБ оперативной памяти и хранилищем данным на 4 ГБ.

Часы обладают защитой от брызг воды, которая позволит без проблем бегать под дождем. Они оснащены встроенным GPS-модулем и оптическим сенсором сердечного ритма. Встроенная батарея способна отработать 24 часа в обычном режиме или же 5 часов с измерением пульса и включенным GPS, что не так уж и много.

Часы New Balance RunIQ связываются со смартфоном с помощью Wi-Fi или Bluetooth, после чего могут отображать соответствующие уведомления и проигрывать музыку с помощью сервиса Google Play Music (потребуются отдельные Bluetooth-наушники и только Android-смартфон). Данные о пробежках (время, скорость, пульс, маршрут и т.д.) синхронизируются с сервисами Strava и New Balance Global Run Club, там же бегуны могут общаться с другими любителями бега и договариваться о встречах для участия в совместных спортивных мероприятиях.

Продажи умных часов New Balance RunIQ стартуют уже 1 февраля 2017 года по цене $299, также будут доступны дополнительные аксессуары вроде зарядных устройств и сменных ремешков.

Источник: New Balance