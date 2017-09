Производители чехлов подтверждают название смартфона Apple iPhone 8. Новинку сравнили со всеми моделями семейства

Считанные дни отделяют нас от одного из самых ожидаемых и знаковых событий год – традиционной презентации нового поколения смартфонов Apple. Как известно, мероприятие пройдет в новой штаб-квартире Apple Park в Театр имени Стива Джобса.

Как мы уже неоднократно сообщали, в этом году Apple отойдет от привычной схемы и представит новое поколение iPhone сразу в трех версиях: помимо традиционного «s-обновления» смартфонов ожидается еще и так называемая юбилейная модель (осенью 2007 года в продажу поступил оригинальный iPhone) с новым безрамочным дизайном и экраном OLED. О новом смартфоне Apple мы знаем уже немало, но будем надеяться, что купертиновцы еще смогут чем-то удивить.

За все эти месяцы как только не называли новый смартфон Apple – и iPhone 8, и iPhone X и iPhone Edition. И вот сейчас известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей страничке в Twitter фотографии чехлов новинки от двух разных, несвязанных между собой производителей.

Just to confuse you even more, these are from the final retail packages for OLED iPhone cases from two separate, independent case makers… pic.twitter.com/KwdIIyVpF6

— Evan Blass (@evleaks) September 6, 2017