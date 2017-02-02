Производители смартфонов снова стали жульничать для демонстрации наивысших результатов в тестовом ПО

Если вы помните, несколько лет назад было немало возмущений и негатива, когда в сети начали появляться сообщения о том, что некоторые производители смартфонов прибегают к некоторым нечестным способам завышения результатов тестирования в популярных бенчмарках. Завышением результатов в бенчмарках грешили практически все крупнейшие производители Android-смартфонов, включая Samsung, HTC, Sony и LG. В конечном итоге под давлением со стороны журналистов и обычных пользователей производители вынуждены были прекратить жульничать. Но, похоже, некоторые решили снова взяться за старое.

На днях сайт xda-developers.com опубликовал результаты собственного расследования, указывающего на особое поведение флагманского смартфона OnePlus 3T в синтетических тестах. Говоря точнее, в некоторых тестах младший кластер процессорных ядер SoC Snapdragon 821, на которой основан смартфон OnePlus 3T, работает на частоте 0,98 ГГц, а старший – на частоте 1,29 ГГц даже при нулевом уровне загрузке процессора. Это весьма странно, учитывая, что обычно при отсутствии нагрузки рабочие частоты обоих кластеров падают до 0,31 ГГц.

Сперва исследователи решили, что функция автоматического снижения частоты при низких нагрузках работает неправильно, но позже они заметили, что это происходит только в конкретных сценариях работы устройства – при прохождении синтетических тестов. Исследователи предположили, что OnePlus научила смартфон OnePlus 3T определять бенчмарки по названию, а затем активировать специальный режим повышенной производительности для демонстрации наивысших результатов. Позже, проанализировав образ ПЗУ, они нашли неоспоримые доказательства жульничества OnePlus 3T. Смартфон OnePlus 3T попросту искал названия тестового ПО Geekbench, AnTuTu, Androbench, Quadrant, Vellamo и GFXBench, а затем повышал частоты процессора.

Дабы оценить масштаб жульничества исследователи сравнили результаты теста OnePlus 3T в обычном Geekbench 4 и ПО «Bob’s Mini Golf Putt», специальной версии Geekbench 4, созданной разработчиками Primate Labs (создатели Geekbench) по просьбе xda-developers.com. На графиках ниже можно увидеть разницу в однопоточном и многопоточном режимах, а также послабления по температурному троттлингу. Как видно, выигрыш в производительности минимален, тогда как температура нагрева в среднем повышается на 4 °C.

Судя по всему, вышеописанная «особенность» уже давно является частью Hydrogen OS, предназначенной для китайского рынка, тогда как в Oxygen OS она попала только после объединения команд Oxygen и Hydrogen и выпуска новой версии прошивки, построенной на базе Android Nougat. Комментируя результаты исследования xda-developers.com, представитель OnePlus отметил, что компания внедряет определенные механизмы повышения производительности процессора, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт при работе с ресурсоемкими приложениями и играми с высокими графическими требованиями. В то же время компания пообещала, что в будущих сборках OxygenOS для OnePlus 3 и OnePlus 3T эти механизмы будут отключены в тестовом ПО. То есть, в играх (а ведь они тоже используются для оценки производительности) они будут использоваться и дальше.

Вооружившись секретной версией Geekbench энтузиасты решили проверить еще несколько смартфонов на честность. К счастью, компании, вовлеченные в скандал, несколько лет назад (HTC, Xiaomi, Huawei, Honor, Google, Sony и другие), усвоили урок и не стали повторять прошлых ошибок. Но, к сожалению, нашлось несколько «свежих» имен, практикующих подобную сомнительную методику. По этих компаниям будут отдельные разборы, но ясно, что в их число входит Meizu. Судя по приведенному слайду, смартфон Meizu Pro 6 Plus завышает свои реальные результаты в 2-2,5 раза.

Источник: xda-developers