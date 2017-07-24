Производители видеокарт заработали дополнительных $875 млн из-за повышенного интереса к майнингу криптовалют

Крупнейшие в мире производители видеокарт NVIDIA и AMD получили $875 млн дополнительной прибыли во втором квартале 2017 года за счет бума на майнинг криптовалют. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что эта сумма сопоставима с общей выручкой AMD по итогам 2016 г. При этом указанные цифры — предварительны, окончательные данные станут известны позже.

В NVIDIA на данный момент не прокомментировали рост прибыли. В AMD заявили, что для компании приоритетной остается игровая ниша рынка.

Источник: liga.net