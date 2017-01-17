Производительность нового Raspberry Pi Compute Module 3 на порядок выше оригинальной модели, а ОЗУ – вдвое больше

В начале прошлого года компания Raspberry Pi Foundation представила одноплатный ПК Raspberry Pi 3, экспресс-обзор которого вышел на нашем сайте несколькими месяцами позже. И вот сейчас компания сообщила о выпуске новой модели Compute Module 3, которая, по сути, является уменьшенной версией вышеупомянутого Raspberry Pi 3. Как и оригинальна модель Raspberry Pi Compute Module, новая Compute Module 3 имеет форм-фактор модуля памяти DDR2 SO-DIMM, но предлагает вдвое больше оперативной памяти, не говоря уже о возросшей на порядок производительности.

Напомним, концепция, положенная в основу идеи Compute Module, подразумевает обеспечение большей гибкости при проектировании готовых систем путем размещения всех интерфейсных разъемов на отдельной плате ввода-вывода, которая может быть создана под конкретные задачи.

На плате Raspberry Pi Compute Module 3 размерами 67,6х31 мм (на 1 мм выше оригинальной модели, что хорошо видно выше) находятся ключевые компоненты микрокомпьютера, включая процессор, оперативную и постоянную память.

Raspberry Pi 3 Compute Module предлагается в двух модификациях (на изображении выше): обычная CM3 и упрощенная Compute Module 3 Lite (CM3L). Обе используют процессор BCM2837 с частотой 1,2 ГГц, как у полноформатной модели Raspberry Pi 3, в помощь которого предназначено 1 ГБ ОЗУ. Отличия же между ними кроются в постоянной памяти: CM3 получила 4 ГБ флэш-памяти в виде модуля eMMC, тогда как CM3L вместо этого использует слот SD, в которым можно установить карту eMMC или SD.

От полноразмерного Raspberry Pi 3 его уменьшенная версия Compute Module 3 отличается лишь отсутствием встроенных беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth.

Одновременно с Compute Module 3 конструкторы представили показанную на изображении выше обновленную версию своей платы ввода-вывода Compute Module IO Board V3 (CMIO3). Она рассчитана на совместное использование с оригинальными модульными ПК Compute Module, а также моделями нового поколения CM3 и CM3L. Плата обеспечивает модулям необходимое питание, позволяет программировать флэш-память (за исключением версии CM3L), обеспечивает доступ к процессорным интерфейсам и содержит стандартные интерфейсные разъемы вроде HDMI и USB.

Вне зависимости от количества экземпляров в партии CM3 и CM3L будут стоить $30 и $25 соответственно. Стоимость оригинальной модели снижена до $25.

Источник: cdrinfo и Raspberry Pi