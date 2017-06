Производством смартфона Google Pixel XL 2 (Taimen) займется LG

Смартфоны Google Pixel второго поколения с большой вероятность будут производиться двумя разными компаниями. Производитель нынешнего поколения Pixel – компания HTC – возьмет на себе выпуск прямого преемника младшей модели Google Pixel, известного под кодовым именем Walleye. В то же время производителем более крупной модели под кодовыми названием Taimen, о которой мы уже слышали, выступит LG, в прошлом создавшая для Google модели Nexus 4, Nexus 5 и Nexus 5X. По крайней мере, на это указывает недавняя запись из отчета об ошибках на сайте Android Issue Tracker, оставленная сотрудником LG. Ее обнаружил ресурс 9to5Google.

Говоря более конкретно, сотрудник LG сообщил о некой проблеме у устройства Taimen, касающейся подачи энергии через порт USB. Практически сразу последовал ответ от сотрудника Google, который попросил закрыть эту запись и создать новую по адресу Android > Partner > External > LGE > Taimen > Power.

Изначально предполагалось, что в этом году Google готовит не два, а сразу три новых смартфона, которые придут на смену нынешним моделям Pixel и Pixel XL. Но буквально вчера появилась новая информация об отмене проекта смартфона Pixel XL 2 Muskie, который был прямым преемником нынешней модели Pixel XL. Якобы Taimen будет выпущен вместо Muskie под именем Pixel XL 2. Если верить недавним данным ПО GFXBench, Google Pixel XL2 получит больший 5,6-дюймовый дисплей разрешением 2560х1312 пикселей, что соответствует соотношению сторон 18:9 или 2:1. То есть, по форме экран Google Pixel XL 2 должен быть более вытянутым в высоту, как у нынешних флагманов LG и Samsung.

Редактор сайта Android Police Дэвид Раддок, ссылаясь на собственные источники, отдельно подтвердил, что производством более крупной модели нового Pixel будет заниматься LG.

I can independently confirm that my sources indicate LG is the manufacturer of taimen. https://t.co/WG6Q8KOu4W

— David Ruddock (@RDR0b11) June 13, 2017