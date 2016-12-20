Прокуратура АР Крым в Украине открыла уголовное дело против Booking.com

Прокуратура Автономной республики Крым в Украине возбудила уголовное дело против туристического сервиса Booking.com из-за операций с жильем на территории полуострова. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Григорий Логвинский на своей странице в Facebook, а также обнародовал ответ прокуратуры, где сказано, что в отношении компании начато расследование.

«Голландская компания Booking.com, ежедневно продающая проживание на 1 млн 200 тыс. ночей, в нарушение национального законодательства и международного права, введенных санкций, не только содействует незаконному въезду на оккупированную территорию, активно сотрудничает с бандитской властью самозванцев, но и открыто рекламирует, совершает сделки и продает проживание в украденных у Украины санаториях и гостиницах Крыма!», – возмущен Логвинский.

В отношении Booking.com открыто уголовное производство "за торговлю украденным" и доступ к сайту может быть заблокирован… Опубліковано Георгієм Логвинским 19 грудня 2016 р.

Парламентарий считает, что Booking.com стал соучастником преступлений по ст. 332-1 и 191 УК Украины («нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее», «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), поэтому выступает за блокирование доступа к сайту на территории Украины «как минимум до прекращения такой преступной деятельности» и выплату компенсации государству.

«Booking.com должны возместить Украине все незаконно полученные средства! А как соучастник преступления может понести и более серьезную ответственность — вплоть до полной компенсации ущерба от аннексии нашего имущества», – заявляет нардеп.

Также Логвинский надеется, что Нидерланды привлекут «нарушителя национального и международного законодательства» к ответственности, а Booking.com задумается о том, какие «многомиллионные ущербы и уголовную ответственность они понесут, желая нажиться на нашей беде».

Отметим, что Booking.com работает как рекламная площадка, которая размещает объявления отелей, помогая им привлечь клиентов. Напрямую сервис не знаимается доставкой туристов, так что у прокуратуры вряд ли выйдет доказать его причастность в содействии незаконному въезду на оккупированную территорию.