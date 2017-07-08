Prometheus запускает мобильное приложение для Android, пока что в статусе бета-версии

Образовательная платформа Prometheus запускает открытый бета-тест мобильного приложения для Android. Об этом сообщил в Facebook сооснователь платформы Prometheus Иван Примаченко.

Теперь пользователи сервиса могут скачать видеолекции курса при наличии скоростного интернета, а потом смотреть их без интернета на смартфоне в дороге или на даче. Также с помощью приложения можно зарегистрироваться на платформе и подписываться на новые курсы, проходить тестовые задания, общаться на форуме, просматривать новости и раздаточные материалы. Отмечается, что видео для мобильной версии курсов готовятся в ручном режиме, поэтому не все курсы доступны через приложение. Это проблема будет устранена на следующей неделе.

Так как приложение имеет статус открытой бета-версии, в нём могут встречаться баги и ошибки. Разработчики просят сообщать о проблемах, указывая модель смартфона и версию операционной системы, в на электронную почту support@prometheus.org.ua.

Через несколько недель также планируется выпустить приложение и для платформы iOS.

Источник: Facebook