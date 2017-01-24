Prometheus запускает новые бесплатные онлайн-курсы от ProZorro, Совета Европы и ОБСЕ

Образовательная платформа Prometheus открывает регистрацию на четыре новые курса от ведущих украинских и международных организаций: «Публичные закупки для бизнеса», «Доступ к публичной информации», «Как эффективно спланировать и провести диалог» и «Цифровые коммуникации в глобальном пространстве».

Курс «Публичные закупки для бизнеса» создан специалистами Министерства экономического развития и торговли и Проекта ЕС «Гармонизация системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС». Он расскажет обо всем, что необходимо знать бизнесу, чтобы начать успешно работать на рынке публичных закупок размером в 300 млрд грн. Курс «Публичные закупки для бизнеса» доступен по следующему адресу.

Курс «Доступ к публичной информации» был создан при поддержке проекта Совета Европы в Украине «Укрепление свободы СМИ и создания системы Общественного вещание в Украине». Он позволит узнать, к кому и как обращаться за публичной информацией, и позволит разобраться, в каком случае распорядитель информации имеет право отказать. Курс «Доступ к публичной информации» доступен по следующему адресу.

Курс Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине «Как эффективно спланировать и провести диалог» будет интересен и полезен тем, кому нужно улучшить мастерство ведения коллективных обсуждений или важно сделать более эффективной свою активную общественную деятельность. В то же время, материалы курса пригодятся всем, кто устал от обычных споров, пустых дебатов и дискуссий и стремится к реальным изменениям во взаимодействии с другими. Курс «Как эффективно спланировать и провести диалог» доступен по следующему адресу.

Курс «Цифровые коммуникации в глобальном пространстве» направлен на распространение знаний об информационных технологиях. Он рассчитан на неспециалистов, которые не имеют базовых навыков технического направления, но стремятся научиться работать в современной информационной среде. Слушатели этого курса узнают об основных операционных системах, о видах веб-ресурсов и специфике их создания и использования. Также слушатели курса овладеют облачными технологиями, инструментарием работы с социальными сетями, ознакомятся с цифровым этикетом. Преподаватели курса расскажут, как правильно защитить себя от киберугроз и почему именно информационные технологии управляют современным миром. Курс «Цифровые коммуникации в глобальном пространстве» доступен по следующему адресу.