Прошедший трехмесячный период стал самым успешным первым кварталом в истории Samsung, несмотря на спад продаж мобильного подразделения

Компания Samsung сегодня отчиталась за первый квартал 2017 финансового года, который завершился для производителя 31 марта. И ключевые финансовые показатели полностью соответствуют ожиданиям производителя: выручка за квартал составила около $44,74 млрд, а операционная прибыль – около $8,76 млрд. Отметим, что это самая крупная операционная прибыль, полученная производителем за период с января по март, а также вторая по величине квартальная прибыль за всю историю компании.

Как и предполагалось, рекордную квартальную прибыль обеспечил бизнес Samsung по производству компонентов для мобильных устройств. Говоря конкретнее, полупроводниковое подразделение и направление по выпуску дисплеев. Операционная прибыль этих двух подразделение по итогам квартала составила $5,58 млрд и $1,15 млрд соответственно. То есть, вместе они обеспечили 76,8% операционной прибыли.

Несмотря на то, что новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 вышел не в минувшем, а в нынешнем квартале, подразделение компании, занимающееся разработкой процессоров и датчиков изображения также значительно улучшило свои показатели. И наверняка благодаря наращиванию объемов производства в преддверии выхода Samsung Galaxy S8.

В то же время ключевой мобильный бизнес Samsung зафиксировал снижение доходов по итогам минувшего квартала. В основном из-за снижения продаж прошлогодних флагманских моделей Galaxy S7. Но в этом нет ничего удивительного с учетом преждевременной «отставки» Galaxy Note7 и естественного снижения спроса на Galaxy S7 в преддверии выхода новой модели Galaxy S8. К тому же, Samsung снизила цены на Galaxy S7, что также повлекло за собой снижение доходов.

Samsung подтвердила выпуск еще одной флагманской модели смартфона во втором полугодии, который наряду с успешными продажами Galaxy S8 и S8+ обеспечит мобильному подразделению стабильный рост прибыли на протяжении всего 2017 года. Несложно догадаться, что в данном случае речь идет о следующей модели линейки Galaxy Note.

Источник: Samsung