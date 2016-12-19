Прототип электрического кроссовера Faraday Future обгоняет в дрэг-рейсинге Tesla Model X, Bentley Bentagya и Ferarri 488 GTB [видео]

Загадочный и пока безымянный электрический кроссовер Faraday Future, рекламой которого производитель стабильно дразнит нас последнее время, представят 3 января накануне выставки CES 2017, на официальном сайте компании есть даже табло обратного отсчета времени до анонса. Между тем, еще неоперившийся, но очень амбициозный автопроизводитель опубликовал продолжение видеоролика, на котором прототип его кроссовера участвует в соревновательных гонках по прямой, проходивших в калифорнийском Ирвиндейле, на дистанцию в 402 метра. Соперниками электрокара Faraday Future выступают небезызвестный Tesla Model X, Bentley Bentagya и Ferarri 488 GTB.

Напомним, предыдущее тизер-видео демонстрировало лишь кадры со стартовой линии. Новое же видео длительностью 45 секунд позволяет увидеть, как, собственно, проходили гонки, и чем все закончилось. Само собой, электромобиль Faraday Future выиграл все три заезда. Точное время, за которое детище Faraday Future, проходит дистанцию в 402 м, не сообщается, как и время разгона от 0 до 100 км/ч. Авторы видео лишь приводят паспортные показатели разгона его соперников: Bentley Bentagya от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4 секунды, Ferarri 488 GTB – за 3 секунды, а Tesla Model X в режиме Ludicrous – за 2,9 секунды. Как видно, превосходство Faraday Future над Tesla Model X весьма незначительное и это еще вопрос, сможет ли Faraday Future повторить свой успех после грядущего обновления прошивки Tesla Model S P100D и Model X P100D, которое сделает электромобили еще динамичнее. Как уже сообщалось ранее, время разгона Model X P100D от 0 до 100 км/ч в режиме Ludicrous сократится с 2,9 до 2,8 с.

Ожидается, что электромобиль получит батарейный блок емкостью 92 кВт*ч, что позволит ему на одном заряде преодолевать чуть больше 480 км пути, и будет стоить порядка $100 тыс.

Источник: Faraday Future