Прототип электрического самолета Siemens Extra 330LE совершил первый испытательный полет и сразу установил два новых мировых рекорда скорости [Видео]

Прототип электрического спасательного самолета Extra 330LE, оснащенный силовой установкой, которую разработали специалисты немецкого промышленного концерна Siemens, установил сразу два мировых рекорда скорости в классе электрических самолетов с аккумуляторным питанием. Кроме того, Siemens Extra 330LE – первый самолет, выполнивший процедуру буксировки планера на заданную высоту. Как утверждается, прототип электрического самолета Siemens Extra 330LE решил главную конструктивную проблему электрических самолетов – слишком большой вес в сочетании с недостаточной энергетической плотность аккумуляторных батарей. Ключом к успеху в данном случае стала инновационная силовая установка.

Электродвигатель, которым оснащен Extra 330LE, обеспечивает 260 кВт мощности при весе всего в 50 килограмм. Разработка данного двигателя была выполнена в рамках более глобальной программы Siemens, целью которой является разработка электрических гибридных силовых систем для небольших самолетов регионального класса. Партнером Siemens по этой программе является французская авиастроительная корпорация Airbus, которая работает над собственным вариантом подобной системы под названием E-Fan.

Отметим, что летные испытания Extra 330LE с установкой рекордов состоялись 23 марта 2017 года на аэродроме Dinslaken Schwarze Heide Airfield в Германии. В рамках испытаний самолет развил рекордную для аппаратов этого класса скорость в 337,5 км/ч на дистанции в 3 км при весе до 1000 кг, а затем после внесения ряда конструкционных изменений, которые увеличили массу аппарата свыше 1000 кг, установил еще один рекорд — 342,86 км/ч. Рекордный полет выполнил пилот Уолтер Экстра, который побил рекорд, установленный в 2013 году его коллегой Уильямом М. Йейтсом, на 1 минуту и 10 секунд.

Как уже отмечалось выше, помимо двух рекордов скорости, самолет Extra 330LE отметился еще одним достижением – он первым протащил планер на буксире и поднял его на высоту 600 метров всего за 76 секунд.

Франк Антон, глава eAircraft, дочерней компании Siemens, отметил, что нынешние достижения являются убедительными доказательствами впечатляющих возможностей нового двигателя компании. Он также отметил, что шесть таких двигателей будет достаточно для стандартного гибридного электрического самолета легкого класса, рассчитанного на перевозку 19 пассажиров.

Источник: inhabitat