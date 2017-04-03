Прототип Samsung Galaxy S8 Plus оснащался двойным модулем камеры

На прошлой неделе состоялась официальная презентация смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Устройства получили одинаковые модули основной камеры, которые в плане технических характеристик не очень существенно отличаются от тех, которые используются в прошлогодних флагманах.

Новинки оснащены 12-мегапиксельными одиночными сенсорами с технологией dual-pixel. В смартфоны устанавливаются сенсоры от двух производителей: собственные Samsung ISOCELL S5K2L2 и Sony IMX333. Ни один из них не использовался раньше в других смартфонах, таким образом, Galaxy S8 стал первым устройством с данными модулями.

Ещё до официальной презентации Galaxy S8 в интернете ходили слухи, что флагман 2017 года может получить двойной модуль основной камеры. И, как оказалось, у этих слухов были все основания для существования. В процессе разработки смартфона действительно рассматривалась возможность интеграции в него двойной камеры. Подтверждением тому является выявленный в Китае прототип Galaxy S8 Plus с двойной камерой. Однако в дальнейшем от этой идеи было решено отказаться.

Источник: phonearena