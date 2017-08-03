Прототипы смартфона Red Hydrogen One стоимостью $1200 запечатлены на видео

Около месяца назад компания Red анонсировала выпуск достаточно оригинального смартфона Hydrogen One с 5,7-дюймовым «голографическим дисплеем» и ценником от $1195. А теперь прототип этого устройства (в трёх версиях) засветился на видео.

Сразу следует отметить, что запечатлённый на видео прототип Hydrogen One не является функциональным. Фактически, можно лишь оценить внешний вид смартфона. В одном из фрагментов ролика в кадре появляется второй прототип. Это обещанный голографический дисплей, установленный в стороннем корпусе. Автор ролика выполняет манипуляции со смартфоном, но этот участок видео размыт. Таким образом, оценить главную фишку смартфона Hydrogen One – голографический дисплей – не удастся. Хотя сам автор видео заявляет, что он впечатлён увиденным. Напомним, компания Red уверяла, что применяемый дисплей благодаря использованию нанотехнологии позволяет «плавно переключаться между традиционным 2D-контентом, голографическим многозонным контентом, 3D-контентом и интерактивными играми». В ролике также был показан третий прототип, на который установлен дополнительный модуль камеры.

Смартфон RED Hydrogen One поступит в продажу в начале 2018 года. Он уже доступен для предварительного заказа по цене $1195 за базовую версию в алюминиевом корпусе, а за версию в титановом корпусе предстоит заплатить уже $1595.

Источник: gsmarena