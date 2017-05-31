Процессор AMD Ryzen Threadripper запечатлен на фото [Computex 2017]

На недавно завершившемся мероприятии AMD на выставке Computex 2017 упомянули и о высокопроизводительных процессорах AMD Ryzen Threadripper, которым предстоит конкурировать с представленными вчера процессорами Intel Core i9 Skylake-X.

На презентации представители AMD продемонстрировали настольный флагман Ryzen Threadripper со сцены, позволив визуально оценить его размеры. Как мы уже неоднократно отмечали, чтобы получить 16-ядерный процессор производителю потребуется просто разместить на подложке два восьмиядерных кристалла. Как только появится возможность заглянуть под крышку процессора, можно будет убедиться в этом лично. К сожалению, о параметрах, модельном ряде или ценах не рассказали. Более того, не назвала AMD и точную дату выхода своих HEDT-процессоров, отметив лишь, что это случится летом.

Впрочем, уже сейчас нам известно несколько ключевых возможностей процессоров Ryzen Threadripper, которые выгодно отличают их от HEDT-процессоров Intel. У всех CPU Ryzen Threadripper количество линий PCIe 3.0 составляет 64 против 44 у 10-ядерной модели Core i9-7900X стоимостью $999 (модели рангом ниже ограничены 28 линиями). Такое обилие линий позволит подключить несколько видеокарт в режимах x16, используя все линии PCIe. Кроме того, все CPU Ryzen Threadripper получат встроенный четырехканальный контроллер памяти, который сможет работать с модулями DDR4-3200, и предложат 16 МБ кэш-памяти L3.

Компании ASUS, ASRock, GIGABYTE и MSI уже начали анонсировать материнские платы на чипсете X399, предназначенные для процессоров AMD Ryzen Threadripper.

Источник: TechPowerUp