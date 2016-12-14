Процессор AMD Ryzen (Zen) обходит Intel Core i7-6900K в тестах HandBrake и Blender при меньшем уровне энергопотребления [презентация New Horizon]

Как и было запланировано, в ночь с 13 на 14 декабря компания AMD провела мероприятие New Horizon, частью которого, в числе остального, стала демонстрация возможностей будущих продуктов компании, в том числе и первого процессора AMD Ryzen, построенного на новой архитектуре Zen. Мероприятие New Horizon ознаменовало очередную фазу анонса процессоров AMD Ryzen, которые должны выйти на рынок уже в первом квартале 2017 года. Сам анонс бумажным не назовешь, ведь рассказали немало, да и процессор AMD Ryzen показали, хотя и инженерный образец.

В ходе презентации президент и исполнительный директор компании AMD Лиза Су выразила надежду на то, что 2017 год будет для компании удачным. Помимо конкурентоспособных настольных процессоров Ryzen нас ждут высокопроизводительный графический процессор Vega, профессиональные ускорители для глубокого машинного обучения Radeon Instinct и многоядерные серверные процессоры Naples на архитектуре Zen.

Мы уже знаем, что следующее поколение настольных процессоров AMD Summit Ridge на архитектуре Zen будут продаваться под брендом Ryzen. Также нам известно, что они получат до 8 физических ядер с поддержкой технологии многопоточности и будут работать с базовой частотой от 3,4 ГГц. Каковой будет повышенная частота, узнаем скоро, предположительно на выставке CES 2017. Конфигурация флагманской восьмиядерной модели включает суммарно 20 МБ кэш-памяти (4 МБ кэш-памяти второго уровня и 16 МБ третьего уровня). А значение показателя TDP нового процессора не превысит 95 Вт, что является весьма впечатляющим результатом, учитывая его характеристики. Но все это нам было известно уже давно благодаря утечкам, а сейчас эти данные лишь получили официальное подтверждение.

Безусловно, самой интересной частью мероприятия стала демонстрация возможностей инженерного образца восьмиядерного процессора AMD Ryzen, работающего на частоте 3,4 ГГц, в сравнении с процессором Intel Core i7-6900K, работающим на частоте 3,2-3,7 ГГц.

Для сравнения использовали тестовые средства 3D-моделирования ПО Blender и видеоконвертер HandBrake. Начали с Blender, где инженерный образец AMD Ryzen, несмотря на фиксированную рабочую частоту, показал, пускай и незначительное, но все же превосходство над своим соперником – 25,57 против 26,01 секунды в пользу AMD. Надо сказать, что конфигурации систем, используемых для теста, отличались лишь процессорами, в остальном они были одинаковы. Более того, AMD Ryzen оказался не только быстрее своего соперника, но и энергоэффективнее.

Лучшим чип AMD Ryzen оказался и по результатам тестов в программе для конвертирования видео HandBrake. Решение AMD справилось с поставленной задачей за 54 секунды, тогда как у чипа Intel на конвертацию ушло 59 секунд.

Дальше — больше. На десерт AMD оставила демонстрацию производительности AMD Ryzen в современных играх, причем как в обычных, так и в виртуальной реальности. В игре Battlefield 1, запущенной в разрешении 4К на максимальных настройках графики при использовании API DirectX 12, обе системы показали равные результаты, без проблем выдав 60 – 70 кадров в секунду. Интересно, что за обработку графики в данном случае отвечал видеоускоритель Nvidia Titan X Pascal. Впрочем, под конец мероприятия компания все же вспомнила о собственных графических решениях. На специальном стенде, оснащенном процессором Ryzen и новым GPU Vega было запущено готовящееся дополнение Rogue One для игры Star Wars: Battlefront, в котором системе удалось обеспечить частоту кадров выше 60 кадров при разрешении 4K.

Отдельно стоит остановиться на наборе новых технологий для процессоров AMD Ryzen, получившем название SenseMI. Сюда входит функция Extended Frequency Range (XFR), которая позволит автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения, а также функции Precision Boost и Pure Power, обеспечивающие максимально низкое напряжение питания при заданной рабочей частоте. В активе также умные системы предугадывания инструкций Neural Net Prediction и кэширования Smart Prefetch.

Точная дата выхода, перечень моделей, цены – ничего этого пока нет. По крайней мере, нет официальных данных, а неофициальные есть давно, но относиться к ним нужно с соответствующей долей скептицизма. Но несмотря на это, анонс вышел более чем интересным и многообещающим. Будем надеяться, что независимые тесты после выхода процессоров на рынок все подтвердят и у AMD действительно получится возродить былую славу своих настольных чипов.

Полная трансляция мероприятия New Horizon доступна ниже, начало с 14 минуты 55 секунды.

Источник: Techpowerup