Процессор AMD Threadripper 1950X разогнали до 5,2 ГГц при всех активных ядрах

Недавно AMD рассказала о характеристиках высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper. А теперь компания продемонстрировала и отменный разгонный потенциал этих чипов. Во всяком случае – флагманской 16-ядерной модели Ryzen Threadripper 1950X.

Напомним, топовый процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X содержит 16 вычислительных ядер и поддерживает 32 потока инструкций. Рабочая частота установлена на значении 3,4 ГГц с возможностью автоматического повышения до 4,0 ГГц. После разгона удалось заставить чип работать на частоте 5187 МГц при активных всех 16 ядрах. Для достижения такого результата использовались базовая частота 99,76 МГц и множитель 52x. При этом рабочее напряжение питания составило 1,162 В, а для охлаждения процессора применялся жидкий азот.

В процессе столь экстремального разгона процессор Ryzen Threadripper 1950X оставался стабильным и смог пройти тест Cinebench R15, набрав 4122 балла. Тестовая система была оснащена памятью DDR4-2133 объёмом 24 ГБ.

Источник: techpowerup