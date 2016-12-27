Процессор Huawei Kirin 970 будет изготавливаться по 10-нм технологии и получит 8 ядер с частотой до 3 ГГц

Несмотря на то, что сравнительно недавно началась эксплуатация процессора Huawei Kirin 960, в компании уже ведутся работы над новым флагманским чипом Kirin 970. Некоторые характеристики этого устройства уже просочились в сеть.

Согласно имеющимся данным, процессор Kirin 970 будет производить компания TSMC по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Система-на-чипе содержит 8 вычислительных ядер: 4 ядра ARM Cortex-A73 и 4 ядра ARM Cortex-A53. Максимальная рабочая частота заявлена в диапазоне 2,8-3,0 ГГц. В устройстве интегрирован модем с поддержкой Cat. 12 LTE.

Как ожидается, новый процессор Kirin 970 будет представлен в первом квартале 2017 года. Примерно в то же время состоится презентация смартфона Huawei P10, но он будет довольствоваться чипом Kirin 960. Первым новый процессор получит аппарат Huawei Mate 10, который, скорее всего, будет представлен во втором квартале 2017 года.

Источник: gizmochina