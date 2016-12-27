Процессор Intel Core i7-7700K (Kaby Lake) на частоте 7023 МГц оказался лучшим в нескольких дисциплинах HWBot

Последние данные указывают, что настольные процессоры Intel Kaby Lake будут представлены 5 января, но уже сейчас в сети можно найти не только обзоры с полноценными результатами тестирования новинок Intel (1 и 2), но и эксперименты по экстремальному разгону, демонстрирующие разгонный потенциал чипов.

Так вот, образец Intel Core i7-7700K удалось разогнать до 7 ГГц, точнее говоря, 7023 МГц. Тест PiFast чип прошел за 9,02 секунды и это новый абсолютный мировой рекорд. Он принадлежит американскому энтузиасту разгона Аллену «Splave» Голиберсачу.

Как известно, экстремальный разгон требует определенных жертв, поэтому энтузиасту пришлось заблокировать часть ядер, дабы обеспечить работоспособность оставшихся на более высокой частоте. Если быть точным. В данном случае достичь упомянутой частоты удалось с двумя активными ядрами и отключенной технологией Hyper-Threading. К слову, значение множителя было установлено равным 69х, а базовая частота — 101,78 МГц. Напряжение питания процессора было поднято до 1,932 В. Напряжение питания процессора было поднято до немыслимого значения 2 В.

В дисциплинах SuperPi 2M, wPrime 32M, wPrime 1024M процессор продемонстрировал результат 20,25 секунды, 2,953 секунды и 1 минута 33,171 секунды соответственно при более низких частотах, но уже с четырьмя активными ядрами.

В состав тестовой системы вошла плата ASRock Z170 OC Formula на чипсете Intel Z170 и 16 ГБ памяти DDR4 производства G.Skill, работающей на частоте 2033,8 МГц в двухканальном режиме. Для охлаждения процессора, похоже, использовался жидкий азот.

Этот же процессор помог видеокарте GeForce GTX 1080 STRIX OC продемонстрировать лучший результат в бенчмарках 3DMark05 (86 798 баллов) и Aquamark (643 316 баллов).

Источник: techpowerup и hwbot.org