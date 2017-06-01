Процессор Intel Core i9-7900X на частоте свыше 5,7 ГГц установил два новых рекорда Cinebench

Несмотря на то, что официальный анонс процессоров Intel Core i9 состоялся только позавчера, один из представителей нового семейства уже успел установить мировой рекорд в одном из синтетических тестов производительности. На самом деле, даже два рекорда.

На сей раз отличился известный в определенных кругах шведский энтузиаст Elmor, тот самый Elmor, который в недавнем прошлом разогнал процессор AMD Ryzen 7 1800X до рекордной частоты 5,8 ГГц.

Под жидким азотом предрелизный образец десятиядерного процессора Core i9-7900X «в руках» шведского энтузиаста удалось разогнать до частоты свыше 5,7 ГГц (если быть точным, 5755,18 МГц). К слову, значение множителя было установлено равным 57х, а базовая частота — 100,97 МГц. При этом рабочее напряжение CPU было повышено до весьма внушительных, как для 14-нм процессора, 1,557 В.

На такой частоте процессор Core i9-7900X со всеми десятью активными ядрами и включенной технологией Hyper-Threading смог набрать 3181 балл в многопоточном тесте Cinebench R15, побив тем самым предыдущий мировой рекорд для десятиядерных процессоров, который согласно данным HWBot, составлял 2878 баллов. Предыдущий рекорд принадлежит процессору Intel Core i7-6950X, работавшему с частотой 5330 МГц.

В тесте Cinebench R11.5 (частота определялась ПО как 5785 МГц, то есть еще выше) результат составил 34,79 балла, что тоже является рекордом.

Основой для тестового стенда послужила материнская плата ASUS Rampage V1 Apex X299, построенная на базе топового набора логики Intel X299 и память G.SKILL Trident Z.

Учитывая тот факт, что процессоры еще даже не вышли на рынок, однозначно можно сказать, что это лишь первая ласточка и то ли еще будет. Кроме того, этот результат позволяет понять, на что можно рассчитывать при использовании экстремальных систем охлаждения.

Источник: HotHardware