Процессор Snapdragon 835 демонстрирует высокую производительность в многоядерных тестах и тестах GPU

Многие флагманские смартфоны 2017 года будут основаны на процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Первым из них, вероятно, станет Samsung Galaxy S8, презентация которого состоится уже через неделю.

И пока что нет возможности оценить производительность коммерческих смартфонов на базе Snapdragon 835, можно ограничиться тестами референсной платформы Qualcomm и оценить, насколько новый чип производительнее решения Snapdragon 821. Следует отметить, что эти чипы существенно отличаются. Так, процессор Snapdragon 821 содержит четыре вычислительных ядра, в то время как в Snapdragon 835 используется восемь ядер, сгруппированных в два блока (четыре модифицированных Cortex-A73 и четыре стандартных Cortex-A53). Эти отличия в архитектуре проявляются в существенной разнице в количестве набранных баллов в многоядерном тесте Geekbench. Разница в одноядерном тесте также заметна, хотя уже не столь существенна. Процессор Snapdragon 835 также незначительно опережает чип Kirin 960 (используется в Huawei P10), который содержит по четыре стандартных ядра Cortex-A73 и Cortex-A53.

В тесте AnTuTu процессор Snapdragon 835 также лидирует, хотя отставание Snapdragon 821 (в смартфоне OnePlus 3T) уже не столь существенное. В смартфоне Pixel XL применяется процессор Snapdragon 821 с заниженной частотой, сопоставимой с чипом Snapdragon 820. Потому на графике Pixel XL отстаёт от OnePlus 3T. При этом Pixel XL обладает немного большей производительностью, чем смартфон Galaxy S7 на базе процессора Snapdragon 820.

В процессоре Snapdragon 835 также используется новое графическое решение Adreno 540, которое, по заверениям производителя, обеспечивает прирост производительности при рендеринге 3D графики на уровне 25% по сравнению с предшественником. Тест графической подсистемы в GFX Bench действительно демонстрирует первенство Snapdragon 835 в графике, хотя отрыв от Snapdragon 821 составляет менее 25%, примерно 15-20%. При этом отрыв от Snapdragon 820 – более чем 2-кратный.

При использовании тестового пакета 3DMark также можно отметить, что графическая подсистема процессора Snapdragon 835 обладает наиболее высокой производительность. На этот раз преимущество по сравнению с Snapdragon 821 действительно можно оценить в 25%.

Источник: gsmarena