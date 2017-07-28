Процессоры AMD Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 оценены в $129 и $109 соответственно

Представляя свои младшие процессоры Ryzen 3 в начале месяца, которые должны привлечь еще больше пользователей в лагерь компании, AMD раскрыла все технические подробности, но не стала называть цену новинок. Вчера производитель заполнил этот пробел отдельным пресс-релизом.

Итак, пока данная серия включает две модели: Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200. Каждая из них располагает четырьмя физическими ядрами и таким же количеством логических потоков. То есть, поддержки технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-Threading (SMT) здесь нет. Зато есть поддержка фирменной функции разгона XFR (расширяемый частотный диапазон), которая при должном охлаждении позволит немного отодвигать верхний предел (+50 МГц у младшего и +200 МГц у старшего). Что касается рабочих частот, для старшего Ryzen 3 1300X характерен диапазон 3,5 – 3,7 ГГц, тогда как частоты младшего Ryzen 3 1200 составляют 3,1 – 3,4 ГГц. Оба процессора наделены 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, а TDP составляет 65 Вт.

Теперь самое интересное – цена: рекомендованная стоимость процессора Ryzen 3 1300X составляет $129, модели Ryzen 3 1200 – $109. Эти цены относятся к называемым «коробочным» версиям, укомплектованным фирменной системой охлаждения Wraith Stealth. Фактические продажи новинок начнутся 31 июля.

Остается добавить, что новые чипы Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 в исполнении AM4 являются прямыми конкурентами двухъядерных Intel Core i3, Core i3-7100 (2 ядра/4 потока, 3,9 ГГц, $117) и Core i3-7300 (2 ядра/4 потока, 4 ГГц, $138).

Одновременно AMD объявила о выпуске своего самого производительного кулера Wraith Max в виде самостоятельного продукта. То есть, теперь его можно будет купить отдельно за $59. Напомним, при уровне шума не более 38 дБА этот кулер может обеспечивать должное охлаждение старшим моделям Ryzen 7, а еще он оснащен светодиодной RGB-подсветкой.

Источник: AMD